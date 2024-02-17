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السبت 17 شباط 2024 ساعة 15:34

إيطاليا: على "اسرائيل" الابتعاد عن مهاجمة رفح

إيطاليا: على "اسرائيل" الابتعاد عن مهاجمة رفح
وتحدث تاجاني في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وطلب من كيان الاحتلال العمل من أجل وقف إطلاق النار، وهو أمر لا يمكن أن يكون من جانب واحد.

وفي اليوم الـ134 للعدوان الإسرائيلي على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة.

ومن ناحية أخرى، أصدرت محكمة العدل الدولية مساء أمس الجمعة قرارها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، إذ قالت إن التطورات هناك "تهدد بكابوس إنساني وعواقب إقليمية لا توصف"، وطالبت إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
رقم : 1116821
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