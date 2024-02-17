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السبت 17 شباط 2024 ساعة 15:58
وزير خارجية الصين: لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة
ولفت إلى أنّه "يجب تحقيق تسوية دائمة على أساس حل الدولتين وحينها يمكن أن تحقق إسرائيل أمنها"، مشددًا على "أننا لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1116830
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