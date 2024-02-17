وزير خارجية الصين: لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة

إسلام تايمز (فلسطين) - أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، أنّه "تم تهجير أجيال من الشعب الفلسطيني وأصبحت غير قادرة على العودة إلى ديارها حتى يومنا هذا".