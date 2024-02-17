القيادة المركزية الأميركية: إطلاق 4 صواريخ باليستية من مناطق الحوثيين باتجاه البحر الأحمر أمس

ولفتت في بيان، إلى "التّقديرات تشير إلى أنّ ثلاثة صواريخ على الأقل تمّ إطلاقها باتجاه السّفينة التّجاريّة "إم تي بولوكس - MT Pollux"، وهي سفينة ترفع علم ​بنما​ ومملوكة للدنمارك ومسجّلة في بنما"، موضحةً أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في "إم تي بولوكس" أو أي سفينة أخرى في المنطقة".



وكشفت "سنتكوم"، أنّ "بالإضافة إلى ذلك، نفّذت القيادة المركزيّة الأميركيّة بنجاح ضربتَين للدّفاع عن النّفس، ضدّ صاروخ "كروز" متنقّل مضاد للسّفن وسفينة سطحيّة متنقّلة بدون طيار (USV) في اليمن"، مبيّنةً أنّ "القيادة حدّدت الصّاروخ المحمول والسّفنية في المناطق الّتي يسيطر عليها "الحوثيّون" في اليمن، وحدّدت أنّها تمثّل تهديدًا وشيكًا لسفن ​البحرية الأميركية​ والسّفن التّجاريّة في المنطقة".