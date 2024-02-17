وعند الساعة الـ 4.00، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.



كذلك، استهدفت المقاومة انتشاراً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع "الضهيرة" بالأسلحة الصاروخيّة، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.



وقبلها، استهدفت المقاومة موقع "السمّاقة" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخيّة، وأكّدت إصابته إصابة مباشرة.



وفي استهدافات أخرى، نشرت المقاومة بيانين، أكّدت فيهما استهداف ‌‏مجاهديها موقع "رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، كذلك،أعلنت المقاومة الإسلامية، استهداف ثكنة "برانيت" بصاروخ "فلق1"، وحقّقت فيه إصابات مباشرة.



ويوم أمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مواقع عسكرية وتجمّعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي.



وبالتوازي مع عمليات المقاومة، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات تستهدف القرى الجنوبية.



واليوم، أفاد مصدر في الجنوب، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على منزل في بلدة مارون الراس، كما استهدف الاحتلال بغارات عديدة أطراف بلدة بيت ليف.



ومساء أمس، نشرت المقاومة، فاصلاً تحت عنوان "من كريات شمونة إلى إيلات"، يظهر القدرة الصاروخية التي تمتلكها المقاومة.



وجاء هذا الفاصل، بعدما هدّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قادة الاحتلال، بالصواريخ الدقيقة التي تغطي شمال فلسطين المحتلة وصولاً إلى إيلات.



وفي إطار ردّه على وزير "أمن" الاحتلال، يؤآف غالانت، الذي هدّد مؤخراً بالوصول إلى بيروت، حسم السيد نصر الله، موقفاً سابقاً، مذكّراً غالانت وقادة العدو، بأنّ "المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".



وفي المقابل أفادت وسائل إعلام صهيونية أنّ رئيس مجلس مستوطنة مرغليوت القريبة من لبنان، قال "لا نستطيع المناورة متى نشاء ونحن نختبىء خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".





وأضاف: "الوضع هنا غير معقول ولا يمكننا الدخول والخروج اليها متى نشاء".



وفي غضون ذلك شيّعت مدينة النبطية في جنوب لبنان، اليوم السبت، شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدينة قبل أيام.



وانطلقت مواكب تشييع الشهداء المدنيين الذين ارتقوا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة النبطيّة يوم الرابع عشر من شهر شباط/فبراير الجاري في بلدتيّ عبا ودير الزهراني، ومن بعدها جرت مراسم التشييع في باحة مدينة النبطية، وداعاً وتشييعاً رسمياً مركزياً وبحضور جماهري حاشد.



وأمس، أشار الدفاع المدني إلى أنّ عناصره وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمّر في النبطية في إثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة 20:30 من مساء الأربعاء بتاريخ 2024/02/14 وحتى الساعة 1:00 من فجر اليوم الجمعة الواقع في 2024/02/16، تمكّنت فرق الإسعاف من انتشال جثامين الشهداء الأحد عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى.



ومساء الأربعاء، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة على مبنى مؤلف من 3 طبقات وطابق سفلي بعدد من الصواريخ، داخل حيّ مأهول في مدينة النبطية عند مفرق حي المسلخ إلى جانب مجمع ثانوية الصباح ومقابل محطة محروقات "فلسطين".



وارتقى 8 شهداء وجرح 7 أشخاص من جراء الغارة التي استهدفت مبنى سكنياً في النبطية، ليبلغ عدد الشهداء المدنيين 11، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ذلك اليوم.



ومن بين الشهداء أفراد من عائلة من آل برجاوي. وقد انتشلت طواقم الإسعاف جثامين الشهداء حسين برجاوي وزوجته وابنتهما أماني، إضافةً إلى جثامين عدد من الشهداء الأطفال والنساء.









