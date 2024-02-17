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السبت 17 شباط 2024 ساعة 19:48

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة..استشهاد 40 مواطنا فلسطينيا

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة..استشهاد 40 مواطنا فلسطينيا
وأفادت مصادر طبية بأنه تم انتشال 40 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على عديد المنازل في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت أكثر من 7 منازل في الزوايدة ودير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 40 مواطناً وإصابة العشرات بجروح، وآخرون تحت الأنقاض.
 
وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الاحتلال الاسرائيلي ما يزال يواصل اعتقال 12 من طواقمه، منهم 7 أشخاص تم اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة الذين ما يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل للضغط على سلطات الاحتلال للافراج الفوري عن طواقمها المعتقلة وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 9 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 83 مواطنا، وجرح 125 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر طبية، اليوم السبت، بأن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف، والدفاع المدني إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 28858، والجرحى إلى 68677.
رقم : 1116866
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