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السبت 17 شباط 2024 ساعة 20:41

انصار فلسطين يملؤون شوارع لندن للاسبوع الـ 19 رفضا للحرب واستنكارا لجرائم الصهاينة

انصار فلسطين يملؤون شوارع لندن للاسبوع الـ 19 رفضا للحرب واستنكارا لجرائم الصهاينة
طالب المتظاهرون من مختلف الجنسيات والأديان والمذاهب عبر هتافاتهم في هذه المسيرات التي جابت شوارع العاصمة البريطانية من جديد، طالبوا بتطبيق العدالة وانهاء نظام الفصل العنصري الصهيوني في غزة فورا.

بداية، نظم هؤلاء المحتجون وقفة في ساحة قوس الرخام وسط لندن، ثم توجهوا الى سفارة الكيان الصهيوني؛ مطالبين الحكومة البريطانية بوقف تسليح هذا الكيان الغاصب وطرد سفيره من لندن.

وحمل الاف المحتجون في مسيراتهم اليوم، الاعلام الفلسطينية ويافطات كتب عليها: اوقفوا الاحتلال، حرّروا فلسطين، نفذوا وقف اطلاق النار في غزة.  

كما اكد المتظاهرون بانهم سيواصلون تنظيم المسيرات الاحتجاجية حتى وقف المجازر الوحشية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.
رقم : 1116877
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