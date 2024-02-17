وزير الدفاع: منظومتا صواريخ "آرمان" وآذرخش" تدمران الأهداف في أقصر وقت

وخلال حفل إزاحة الستار عن الأنظمة الجديدة لشبكات الدفاع الايرانية اليوم السبت، افاد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد "محمد رضا أشتياني"بأنه و تماشياً مع القدرة الدفاعية للبلاد واستمرارا للكشوفات التي وعد بها، فإن وزارة الدفاع تركز كافة جهودها على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مجالات الدعم الدفاعي والعتاد والأسلحة، معتبرا بانه اليوم تتم ازاحة الستار عن إنجازين كبيرين في مجال الصناعة الدفاعية الايرانية.



واشار العميد اشتياني الى ان منظومة الشهيد "آرمان"، التي تمت ازاحة الستار عنها اليوم تخليدا لذكرى الشهيد "آرمان علي وردي"، هي منظومة تشغيلية متوسطة ​​المدى وذات ارتفاع عالٍ يمكنها تحديد الأهداف على مسافة 180 كلم والاشتباك معها وتدميرها على مسافة 120 كلم.



واكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة على أن هذه المنظومة مرنة للغاية وجاهزة للتشغيل في أقل من 3 دقائق وتوفر غطاء موثوقا به للدفاع عن البلاد.



وعن منظومة "آذرخش "، صرح العميد آشتياني بأنها احدى الإنجازات الأخرى لحماية المراكز الحيوية والحساسة المهمة في البلاد من تهديدات الطائرات بدون طيار والطائرات الدقيقة (MAV) وهي فئة من الطائرات بدون طيار المصغرة التي يحملها الإنسان والتي يتيح حجمها استخدامها على ارتفاعات منخفضة.



واضاف العميد آشتياني بأن منظومة "آذرخش" قصيرة المدى ولديها القدرة على التثبيت على جميع أنواع المركبات والقيام بعمليات ليل نهار، وهي مرنة للغاية لانه يتم استخدام نظام الرادار ثلاثي الأبعاد المتقدم والبحث البصري والباحثين المتقدمين وايضا فإن هذه المنظومة يمكنها تدمير الأهداف في أقصر وقت ممكن كمنظومة الشهيد "مجيد".