الآلاف تظاهروا في مدريد للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزة

وسار المتظاهرون من محطّة قطار أتوتشا إلى ساحة بلازا ديل سول المركزيّة، خلف لافتة كبيرة كُتب عليها "الحرّيّة ل​فلسطين​". وحمل كثيرون أعلامًا فلسطينيّةً ولافتات كُتب عليها "سلام لفلسطين"، و"لا تتجاهلوا معاناة الفلسطينيّين".



وشارك في المسيرة ستّة وزراء في حكومة بيدرو سانشيز، خمسة منهم من حزب "سومار" اليساري، بالإضافة إلى وزير النّقل أوسكار بوينتي من الحزب الاشتراكي.



وأكّد بوينتي في مستهلّ المسيرة، "أنّنا نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النّار وإنهاء القتل والهجمات ضدّ الأبرياء، يجب أن نحقّق إطلاق سراح كلّ الرهائن".