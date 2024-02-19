حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع لجنود الاحتلال

وقال في بلاغاتٍ عسكريةٍ، أمس الأحد، إن مقاتليه “استهدفوا تموضعا لجنود العدو في مستعمرة شوميرا، بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.



واستهدف عناصر الحزب، وفقا لبلاغ عسكري، تموضعا آخر في “مثلث الطيحات”، وفي محيط موقع “البغدادي” العسكري، ومبنى يتموضع فيه جنود في مستوطنة يارؤون، وموقع السمّاقة، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، وتم إصابته إصابةً مباشرة”.



وأفادت مصادر صحفية، أن “الطائرات الحربية (الإسرائيلية) شنت غارة جوية استهدفت حي (أبو اللبن)، في بلدة عيتا الشعب، بقضاء صور الساحلي، جنوب لبنان”.



وأشارت المصادر، أن “مُسيرة تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ (تلة العويضة) قرب بلدة كفركلا، بقضاء مرجعيون، جنوب لبنان”.



ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين “حزب الله” اللبناني بالتعاون مع كتائب “القسام -لبنان” الجناح العسكري لحركة “حماس”، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، وقوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية -الإخوان المسلمون- في لبنان)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع عدوان الأخير على قطاع غزة، في أكبر مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 2006 بين الجانبين.