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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 09:43

الصين تعلن موقفها حول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة

الصين تعلن موقفها حول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة
وفي كلمة في المؤتمر الستين للأمن في ميونخ، أشار الوزير الصيني إلى أنّ "أجيالاً من الشعب الفلسطيني تمّ تشريدهم ولم يتمكّنوا من العودة إلى ديارهم حتى يومنا هذا"، معتبراً أنّ "هذا هو الظلم الأطول أمداً في عالمنا".

وأكد أنّ "الصين وقفت بثبات إلى جانب الإنصاف والعدالة طوال الوقت، وعملت بقوة من أجل إنهاء الصراع وحماية المدنيين"، مضيفاً أنّ بكين "دفعت مجلس الأمن الدولي إلى تبنّي أول قرار منذ اندلاع الصراع الأخير، وأصدرت ورقة موقف بشأن التسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ولفت وزير الخارجية إلى أنّ "الصين تدعو إلى تسريع الجهود لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر اتساعاً وفعّالية لتحقيق التعايش السلمي الحقيقي بين فلسطين وإسرائيل".
مصدر : وكالات
رقم : 1117143
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