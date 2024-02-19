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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 09:54

غانتس وغالانت يهاجمان نتنياهو: لقد تجاوزت المؤسسة الأمنية

غانتس وغالانت يهاجمان نتنياهو: لقد تجاوزت المؤسسة الأمنية
وقال بيني غانتس خلال الاجتماع: "يبدو أن رئيس الوزراء يفعل كل ما في وسعه لاتخاذ قرارات بمفرده وليس بشكل مشترك"، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأدلى غانتس بهذه التصريحات وسط شكاوى من أن نتنياهو يتخذ قرارات تتعلق بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى مع حماس بمفرده دون استشارة مجلس الوزراء الحربي أو مجلس الوزراء الأمني.

واشتكى وزير الحرب يوآف غالانت من أن نتنياهو "تجاوز" مؤسسة الدفاع، مما أدى إلى ارتكاب "أخطاء" خلال الاجتماع.

ورفض غالانت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اقتراحه في المفاوضات مع "حماس" أيضا، وقال لرئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديفيد بارنياع: "هذا هو 10 أضعاف ما قدمناه في الاتفاق السابق..لقد تم إرسالك من قبل الكابينت ويجب عليك تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" إلا إذا منعك رئيس الوزراء".

وأصر نتنياهو على أنه لم يمنع بار وبارنياع من تقديم تقارير إلى مجلس الكابينيت، قائلا إن الأمر معروض على الكابينيت.
مصدر : وكالات
رقم : 1117148
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