غالانت يزعم ان قيادة حماس في الخارج فقدت الاتصال بالسنوار

وادعى غالانت في تقييم للوضع في القيادة الجنوبية: "كتيبة خان يونس متفككة ولا تعمل ككيان عسكري بأي شكل من الأشكال".



وأضاف: "حماس باقية مع هامش في معسكرات الوسط ومع كتيبة رفح وفي انهيار كامل عسكريا"، على حد قوله.



وزعم غالانت إلى أن "محطة" حماس في غزة "خارج الخدمة"، بمعنى أنه قد قطع الاتصال بهم.



وفي إطار المفاضات للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وصفقة لتبادل الأسرى، أفادت القناة 12 الصهيونية في وقت سابق بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.