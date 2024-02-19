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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 10:01

إيران تدعم بحزم بيان قمة الاتحاد الأفريقي بشأن وقف الاجرام الصهيوني في غزة

إيران تدعم بحزم بيان قمة الاتحاد الأفريقي بشأن وقف الاجرام الصهيوني في غزة
ورحب كنعاني في تصريح له مساء الاحد ببيان القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بشأن وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن دعمها الحازم لنص هذا البيان الذي يدل على التزام الاتحاد الأفريقي وقادته ودوله تجاه المثل العليا المشروعة والإنسانية حول قضية فلسطين، وهي على ثقة بان استمرار هذه المواقف المبدئية والإنسانية والتأكيد عليها، إلى جانب المواقف الداعية للحق والإنسانية من قبل الكثير من دول وشعوب العالم لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، سيضيق الخناق اكثر فاكثر على دعاة الحرب والمجرمين الصهاينة ومن يدعمهم وسيؤدي إلى وقف الحرب على غزة والضفة الغربية وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأدان رؤساء الاتحاد الأفريقي يوم الأحد 29 فبراير، في البيان الختامي لاجتماعهم السابع والثلاثين في العاصمة الإثيوبية، بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ودعوا إلى إنهاء الحصار، ووقف إطلاق النار بصورة دائمة.

كما طالبوا الكيان الصهيوني بالاستجابة للمطالب الدولية بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

واذ أدانوا العقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة ومحاولة نقلهم قسراً إلى شبه جزيرة سيناء، دعا رؤساء الاتحاد الأفريقي إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وأدانوا في هذا الاجتماع دعم بعض الدول للكيان الصهيوني والسماح له بمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

كما دعا قادة الاتحاد الأفريقي في هذا البيان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات القوانين الإنسانية الدولية، والهجمات على المستشفيات والصحفيين ووسائل الإعلام، فضلا عن استخدام الأسلحة المحظورة من قبل الكيان الصهيوني في الحرب ضد قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1117151
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