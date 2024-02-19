إكتمال الأسطول البحري الحربي الثقيل لحرس الثورة الإسلامية

اسلام تايمز (ايران) - اقيمت اليوم الاثنين، مراسم انضمام سفينتي الشهيد "صياد شيرازي" و "حسن باقري" لبحرية حرس الثورة الاسلامية بحضور قائد الأركان العاملة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.