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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 10:07
إكتمال الأسطول البحري الحربي الثقيل لحرس الثورة الإسلامية
وبإنضمام السفينتين الحربيتين " الشهيد صياد شيرازي" و " الشهيد حسن باقري" يكون الأسطول البحري الثقيل لحرس الثورة الالامية قد تشكّل رسميا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1117154
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