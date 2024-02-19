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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 10:12

القسام يوجه رسالة لجبهة العدو : حكومتكم تكذب والوقت ينفد

القسام يوجه رسالة لجبهة العدو : حكومتكم تكذب والوقت ينفد
و قال مصدر صحفي، حملت الصورة رسالة: “حكومتكم تكذب.. الوقت ينفذ”، وفي تفاصيلها يظهر ملف الأسرى ملقى بسلة المهملات فيما يدير نتنياهو ظهره لأهالي الأسرى ولقضيتهم وينشغل بمصالحه الشخصية وعائلته وائتلافه الحاكم فقط.

رسالة لجبهة العدو الداخلية: القسام: 'حكومتكم تكذب.. الوقت ينفد'

وتحمل الرسالة في طياتها عددا من الإشارات التي تفضح حكومة نتنياهو: “الرشوة التي تؤدي إلى تماسك الائتلاف الحكومي” و”التعليم الديني” و”خدمة الحريديم بالجيش”، في صفقات تبادل المصالح التي يسعى من خلالها لتثبيت حكومته واستمرارها.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام عن مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لديها بقصف من الطيران الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب المدمرة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

الخسائر في صفوف أسرى العدوّ كبيرة

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في خطابه الأخير، أكد أنّ الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا ولم نكن نود أن يصل الحال إلى هذه المرحلة من الخسائر والمعاناة الأسرى فقد حاولنا حماية ورعاية هؤلاء الأسرى منذ شهور وصولاً إلى هدف إنساني سام ونبيل وهو تحرير أسرانا المظلومين المقهورين وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة والإنسانية.

وقال أبو عبيدة: لا نزال نسعى للحفاظ على أسرى العدو بكل السبل وكنا قد حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة والخسائر في صفوفهم منذ بداية الحرب لكن قيادة الاحتلال تجاهلت مصير أسراها وتعمد الجيش النازي الصهيوني قتل أسراه وإصابتهم.

ولفت إلى انّه في هذه الأثناء يعيش أسرى العدو المصابين والمرضى أوضاعا صعبة للغاية ويكافحون للبقاء على قيد الحياة وهذا ليس مستغربا فكل ما يعانيه شعبنا من جوع وعطش وإنعدام للمستلزمات الطبيه وغيرها يعانيه أيضا أسرى العدو وقيادة العدو وجيشه الهمجي هم وحدهم من يتحمل هذه المسؤولية كاملة فالوقت ينفذ بشكل متسارع جدا وقد أعذر من أنذر.

ارتفاع أعداد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى “28 ألفا و985 شهيدا” فلسطينيًّا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتُحاكم على إثرها بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و205 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
مصدر : وكالات
رقم : 1117156
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