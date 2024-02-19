صنعاء: سفينة بريطانية إستهدفناها معرضة للغرق.. ما هو مصير الطاقم؟

واضاف العميد سريع في بيان اليوم الاثنين : من نتائج العملية النوعية في خليج عدن إصابة السفينة البريطانية وتوقفها بشكل كامل، ونتيجة الأضرار الكبيرة فالسفينة معرضة للغرق.



واكد متحدث القوات المسلحة اليمنية : حرصت قواتنا خلال عمليتها النوعية في خليج عدن على خروج طاقم السفينة البريطانية بأمان .



من جانب اخر قال العميد سريع ان دفاعاتنا الجوية تمكنت بعون الله من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح كيان العدو.



وشدد متحدث القوات المسلحة اليمنية ان قواتنا لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية والعمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وتأكيدا على الموقف المساند للشعف الفلسطيني.



وقال: عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة.