حملة دهم يشنها الاحتلال وسط اشتباكات مسلحة مع قوات العدو بالضفة الغربية

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات العدو اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، استمرت ٦ ساعات، داهمت خلالها عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت أكثر من ٤٠ مواطنا وحققت معهم ميدانياً، ودمرت ٦ سيارات.



واندلعت اشتباكات مسلحة، استهدف خلالها المقاومون قوات العدو بإطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة محلية الصنع، فيما استخدمت قوات العدو قنابل دخانية للتغطية على اقتحام أحد المنازل على الشارع الرئيس بقباطية.



كما شرعت جرافات العدو بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمرت بسطات الباعة بجانب مديرية التربية في البلدة.



إلى ذلك اقتحمت قوات العدو مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، كما اقتحمت بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية، واعتقلت شابا من منزله ببلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



واعتقلت قوات العدو مواطنا ونجله بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها المستمر لبلدة بيت ريما شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، فيما اعتقلت أسيرا محررا من المدينة .



واقتحمت قوات العدو منزل الراحل والقيادي عمر البرغوثي "أبو عاصف" ومنازل عدد من الأسرى المحررين في قرية كوبر برام الله، وتجري أعمال تخريب بمحتويات المنازل، بينما اعتقلت فتى من منزل ذويه في رفيديا خلال اقتحام مدينة نابلس.



كما اقتحمت قوات العدو بلدة جبل المكبر جنوبي القدس وأجبرت بعض الشبان على توقيع أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.



واعتقلت قوات العدو أسيرا محررا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، .