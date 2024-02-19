الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 10:32

حملة دهم يشنها الاحتلال وسط اشتباكات مسلحة مع قوات العدو بالضفة الغربية

حملة دهم يشنها الاحتلال وسط اشتباكات مسلحة مع قوات العدو بالضفة الغربية
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات العدو اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، استمرت ٦ ساعات، داهمت خلالها عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتقلت أكثر من ٤٠ مواطنا وحققت معهم ميدانياً، ودمرت ٦ سيارات.

واندلعت اشتباكات مسلحة، استهدف خلالها المقاومون قوات العدو  بإطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة محلية الصنع، فيما استخدمت قوات العدو قنابل دخانية للتغطية على اقتحام أحد المنازل على الشارع الرئيس بقباطية.

كما شرعت جرافات العدو بتخريب الممتلكات والمركبات، ودمرت بسطات الباعة بجانب مديرية التربية في البلدة.

إلى ذلك اقتحمت قوات العدو مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، كما اقتحمت بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية، واعتقلت شابا من منزله ببلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

واعتقلت قوات العدو مواطنا ونجله بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها المستمر لبلدة بيت ريما شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، فيما اعتقلت أسيرا محررا من  المدينة .

واقتحمت قوات العدو منزل الراحل والقيادي عمر البرغوثي "أبو عاصف" ومنازل عدد من الأسرى المحررين في قرية كوبر برام الله، وتجري أعمال تخريب بمحتويات المنازل، بينما اعتقلت فتى من منزل ذويه في رفيديا خلال اقتحام مدينة نابلس.

كما اقتحمت قوات العدو  بلدة جبل المكبر جنوبي القدس وأجبرت بعض الشبان على توقيع أوراق بعدم دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

واعتقلت قوات العدو أسيرا محررا من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، .
مصدر : وكالات
رقم : 1117162
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
19 شباط 2024
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
19 شباط 2024
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
19 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
19 شباط 2024
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
17 شباط 2024
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
17 شباط 2024
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
17 شباط 2024
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
17 شباط 2024
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
16 شباط 2024
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟