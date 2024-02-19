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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 10:35

مكتب نتنياهو يرد على مقترح أميركا بشأن دولة فلسطينية

مكتب نتنياهو يرد على مقترح أميركا بشأن دولة فلسطينية
وفي وقت لاحق يوم الأحد، تبنّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين.

وقالت في بيان لها أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وتطرق نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، إلى ما وصفها بالضغوط الدولية للدفع باتجاه حل الدولتين.

وقال: "ترفض [إسرائيل] جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وهذه التسوية لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة. ستستمر [إسرائيل] في معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. اعتراف كهذا بعد مجزرة السابع من أكتوبر 2023 سيعطي جائزة كبيرة للإرهاب. جائزة لم يسبق لها مثيل وسيمنع أي ترتيبات مستقبلية للسلام".

من جانبه قال غانتس إنه "بعد هجوم الـ7 من أكتوبر عام 2023 أي خطوة أحادية الجانب للاعتراف بدولة فلسطينية ليست هي السبيل للاستقرار الإقليمي والتسويات السياسية".

وأضاف: "يجب على العالم أن يعرف وعلى قيادات حماس كذلك أنه إن لم يكن مختطفونا في منازلهم في رمضان فستستمر الحرب وسنصل إلى رفح.
مصدر : وكالات
رقم : 1117163
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