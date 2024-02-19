الأونروا: توسيع العملية العسكرية في رفح يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات

وأضافت "أونروا" -في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة إكس- أنها "قدمت وجبات ساخنة لألف و700 شخص نازح داخل مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع وما حوله".



وشددت الوكالة الأممية أنه "لا يوجد ما يكفي من الغذاء في غزة".



وقالت إن "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات إلى القطاع، ما يسبب المزيد من المعاناة".



وأعلن جيش العدو الصهيوني حاليا عزمه اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".



وأجبر جيش العدو الذي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربه المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، في ظل تحذيرات دولية من اجتياحها.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لكن قراراتها تبقى حبرا على ورق.