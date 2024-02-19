الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 10:41

الأونروا: توسيع العملية العسكرية في رفح يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات

الأونروا: توسيع العملية العسكرية في رفح يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات
وأضافت "أونروا" -في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة إكس- أنها "قدمت وجبات ساخنة لألف و700 شخص نازح داخل مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع وما حوله".

وشددت الوكالة الأممية أنه "لا يوجد ما يكفي من الغذاء في غزة".

وقالت إن "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح يهدد بقطع شريان الحياة للمساعدات إلى القطاع، ما يسبب المزيد من المعاناة".

وأعلن جيش العدو الصهيوني حاليا عزمه اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وأجبر جيش العدو الذي قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربه المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، في ظل تحذيرات دولية من اجتياحها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لكن قراراتها تبقى حبرا على ورق.
مصدر : وكالات
رقم : 1117165
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
19 شباط 2024
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
19 شباط 2024
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
19 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
19 شباط 2024
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
17 شباط 2024
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
17 شباط 2024
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
17 شباط 2024
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
17 شباط 2024
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
16 شباط 2024
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟