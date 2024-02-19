جيش الاحتلال يقصف 29 منزلاً ويقتل 127 شهيدا أكثرهم نساء وأطفال

وأضاف “الإعلامي الحكومي” في بيان له، يوم الأحد، أن القصف الصهيوني خلّفت 127 شهيدًا و 205 إصابات، أكثر من 90% من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.



وحمّل المكتب الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لهذه المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل الآمن، “فهم الذين منحوه الضوء الأخضر لارتكاب حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، ومنعوا وقف هذه الحرب، بل وقاموا بإمداده بالطائرات والقنابل العملاقة والصواريخ لقصف المنازل”، حسب البيان.



ودعا “الإعلامي الحكومي” كل دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء في أسرع وقت ممكن، وإن عدم إيقاف الحرب يعني ارتفاع أعداد الشهداء والضحايا في كل ساعة.