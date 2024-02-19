أونروا: السكان في شمال غزة أصبحوا ‘‘على حافة المجاعة‘‘

جاء ذلك عبر منشور لحساب الأونروا في منصة إكس.



ولفتت الأونروا، إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي “الهجمات المكثفة على مدينة خانيونس جنوبي القطاع”.



وأشارت إلى فرار آلاف سكان غزة من المناطق الشمالية باتجاه مدينة رفح جنوبي القطاع، التي تأوي 1.4 مليون شخص.



كما حذرت الوكالة الأممية، من أن سكان المناطق الشمالية من قطاع غزة على “حافة المجاعة” ولا ملاذ يأوون إليه.



ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.