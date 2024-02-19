الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 12:50

ترامب يكشف تكلفة كل قنبلة أمريكية تسقط على اليمن!

ترامب يكشف تكلفة كل قنبلة أمريكية تسقط على اليمن!
وأشار ترامب إلى أن كل قنبلة تلقيها أمريكا على اليمن تكلف "مليون دولار"، بالإضافة إلى أنها "تقتل الكثير من الناس"؟

وقال ترامب إن إدارته سوف تتفادى مثل هذه القرارت السيئة، وادعى مرة أخرى أن الحروب بين روسيا وأوكرانيا و"إسرائيل" وحماس لم تكن لتبدأ لو كان لا يزال في البيت الأبيض حسب تعبيره.

وسبق أن عبر البنتاغون عن قلقه من الفرق الكبير بين تكلفة الصواريخ البحرية باهظة الثمن، التي يمكن أن تصل إلى 2.1 مليون دولار، المستخدمة لتدمير مسيرات يمنية تقدر ببضعة آلاف من الدولارات لكل منها حيث يقدر الخبراء أن الطائرات المسيرة اليمنية من دون طيار الهجومية أحادية الاتجاه، تكلف 2000 دولار فقط على الأكثر.

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع باليمن بعدما تعرضت عدة سفن تابعة للاحتلال في البحر الأحمر لهجمات ردا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية في بيان صباح اليوم الاثنين ان قواتنا لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية والعمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وتأكيدا على الموقف المساند للشعف الفلسطيني. وقال: عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1117195
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
19 شباط 2024
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
19 شباط 2024
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
19 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
19 شباط 2024
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
17 شباط 2024
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
17 شباط 2024
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
17 شباط 2024
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
17 شباط 2024
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
16 شباط 2024
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟