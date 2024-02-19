ترامب يكشف تكلفة كل قنبلة أمريكية تسقط على اليمن!

وأشار ترامب إلى أن كل قنبلة تلقيها أمريكا على اليمن تكلف "مليون دولار"، بالإضافة إلى أنها "تقتل الكثير من الناس"؟



وقال ترامب إن إدارته سوف تتفادى مثل هذه القرارت السيئة، وادعى مرة أخرى أن الحروب بين روسيا وأوكرانيا و"إسرائيل" وحماس لم تكن لتبدأ لو كان لا يزال في البيت الأبيض حسب تعبيره.



وسبق أن عبر البنتاغون عن قلقه من الفرق الكبير بين تكلفة الصواريخ البحرية باهظة الثمن، التي يمكن أن تصل إلى 2.1 مليون دولار، المستخدمة لتدمير مسيرات يمنية تقدر ببضعة آلاف من الدولارات لكل منها حيث يقدر الخبراء أن الطائرات المسيرة اليمنية من دون طيار الهجومية أحادية الاتجاه، تكلف 2000 دولار فقط على الأكثر.



ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع باليمن بعدما تعرضت عدة سفن تابعة للاحتلال في البحر الأحمر لهجمات ردا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.



وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية في بيان صباح اليوم الاثنين ان قواتنا لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية والعمليات النوعية ضد كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن وتأكيدا على الموقف المساند للشعف الفلسطيني. وقال: عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة.