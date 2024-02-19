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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 16:19

قاووق: أيّ توسعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان ستعمق الهزيمة في اسرائيل

قاووق: أيّ توسعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان ستعمق الهزيمة في اسرائيل
ولفت إلى أن "الإسرائيليين يختبئون خلف الجدران الخلفية وإذا بالمقاومة تفاجئ العدو أنها تطال الدبابات المختبئة خلف الجدران الخلفية بصواريخ نوعية"، وأكد أن "العدو مربك لأن المقاومة تلاحقه إلى خلف الجدران والمستوطنات وهذا دليل على أن المقاومة ما زالت تصنع المعادلات".

واعتبر أن "جبهة المقاومة من غزة إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن باتت معادلة صعبة في المنطقة ويُحسَب لها ألف حساب" وقال : "العدوّ الغارق في بحر الهزيمة يهدّد لبنان وهو يرتجف خوفاً من المواجهة ولكن المقاومة تأخذ التهديدات على محمل الجدّ وتستعد لكلّ الاحتمالات وتهيّئ للعدو كلّ المفاجآت".

وأكد أنّ "أيّ توسعة للعدوان الإسرائيلي على لبنان إذا كان الهدف منها الخروج من الهزيمة فالهزيمة ستتعمق وإذا كان الهدف إطالة عمر نتناياهو السياسي فإنّ أيّ حرب مع لبنان ليس لها إلّا نتيجة واحدة وهي أن تُسرّع في هزيمتهم وفي سقوط نتنياهو".

ولفت إلى أنّ "المقاومة لا تؤخذ بالتهديد والوعيد والترهيب لأنّ حماية أمن أهلها وبلدنا فوق كل اعتبار ولا تساهل ولا تهاون ولا تردد في الردّ على العدوّ الإسرائيلي إزاء إستهدافه للمدنيين".

وأكد أن "ردّ المقاومة على مجزرتي النبطية والصوانة وقصف كريات شمونة كان رداً أوليًّا لا نهائيًّا وإن ردّ المقاومة له تتمة والأيام ستؤكد ذلك". وقال : العدوّ يعلم أن هدفه من المجازر لن يتحقق لأنهم يريدون من خلالها كسر قرار المقاومة ، والمقاومة لن تسمح للعدو بأن يحقّق أيّ مكاسب".
رقم : 1117228
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