الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 16:48

ضابط أميركي سابق: هزيمة نهائية مُرتقبة لأوكرانيا

ضابط أميركي سابق: هزيمة نهائية مُرتقبة لأوكرانيا
وقال جونسون، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "هذه واحدة من تلك المواقف (خسارة أفدييفكا)، عندما تتعرض القوات الأوكرانية لهزيمة ساحقة، ولم يعد لديهم أيّ موارد أميركية يمكنهم الاعتماد عليها، وليس لديهم قوة بشرية احتياطية".

وتابع جونسون: "أعتقد أننا وصلنا إلى النهاية، لأنّ أوكرانيا تتعرض للهزيمة في أكثر من مكان، وعليها سحب قواتها من مناطق مختلفة".

وأوضح جونسون أنّ القوات الروسية لديها ما يكفي من القوات لاستغلال الثغرات في مواقع القوات الأوكرانية بسهولة.

وفي الوقت ذاته، أكّد جونسون أنّ القوات الأوكرانية لا تتمتع بدعم جوي يمكن أن يساعد في القتال، كما أنّ مواقع إطلاق الصواريخ والمطارات التابعة لها تتعرض لهجمات خطيرة.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.

وتُعَدّ السيطرة الروسية على أفدييفكا انتصارًا رمزيًا قبل 24 شباط/فبراير، عندما تدخل الحرب عامها الثالث. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فهذه أكبر خسارة منذ سقوط باخموت في أيار/مايو.
 
رقم : 1117232
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
19 شباط 2024
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
19 شباط 2024
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
19 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
19 شباط 2024
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
17 شباط 2024
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
17 شباط 2024
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
17 شباط 2024
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
17 شباط 2024
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
16 شباط 2024
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟