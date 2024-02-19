ضابط أميركي سابق: هزيمة نهائية مُرتقبة لأوكرانيا

وقال جونسون، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "هذه واحدة من تلك المواقف (خسارة أفدييفكا)، عندما تتعرض القوات الأوكرانية لهزيمة ساحقة، ولم يعد لديهم أيّ موارد أميركية يمكنهم الاعتماد عليها، وليس لديهم قوة بشرية احتياطية".



وتابع جونسون: "أعتقد أننا وصلنا إلى النهاية، لأنّ أوكرانيا تتعرض للهزيمة في أكثر من مكان، وعليها سحب قواتها من مناطق مختلفة".



وأوضح جونسون أنّ القوات الروسية لديها ما يكفي من القوات لاستغلال الثغرات في مواقع القوات الأوكرانية بسهولة.



وفي الوقت ذاته، أكّد جونسون أنّ القوات الأوكرانية لا تتمتع بدعم جوي يمكن أن يساعد في القتال، كما أنّ مواقع إطلاق الصواريخ والمطارات التابعة لها تتعرض لهجمات خطيرة.



وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.



وتُعَدّ السيطرة الروسية على أفدييفكا انتصارًا رمزيًا قبل 24 شباط/فبراير، عندما تدخل الحرب عامها الثالث. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فهذه أكبر خسارة منذ سقوط باخموت في أيار/مايو.

