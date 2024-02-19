تقرير عبرى: خبرة السنوار تحول دون العثور عليه

وبحسب مسؤول أمني، فإن تجربة السنوار كسجين أمني في زنزانة لفترة طويلة في سجون الاحتلال ساعدته في عزل نفسه جيدا، واعتبر المسئول أن السنوار الذي لم ترصد قوات الاحتلال له أي تحرك قريب يلعب دورا في تعثر مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.



وقال مصدر أمني لموقع "والا" العبري إن السنوار يُعرف بأنه صعب المنال من قبل قوات الاحتلال، كما أنه ومنذ أسابيع قليلة بدأ في تقليص المحادثات مع زملائه.



وقال مصدر أمني آخر إنه من خلال تحليل الحالة النفسية للسنوار فهو رجل اعتاد على الإقامة لفترة طويلة في مكان مزدحم تحت الأرض، في سجون الاحتلال التي قضى فيها سنوات عديدة بما في ذلك السجون المغلقة. الخلايا والزنزانة، لذلك، تشير التقديرات إلى أن السنوار يعرف كيف ينعزل لفترة طويلة.



مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

وأكد مسئولون دوليون، على هامش مشاركتهم في مؤتمر ميونخ، أن حياة ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتت على المحك، حيث تهدد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.



وقالت شبكة "دويتش فيلله" (DW) الألمانية، في تقرير لها، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إنه يخطط لشن هجوم بري على رفح لاستهداف نشطاء حركة حماس هناك، لكن هذه الخطط قوبلت بانتقادات دولية كبيرة وحتى الولايات المتحدة، الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، دعت إلى الحذر، كما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، من وقوع "كارثة إنسانية"، ودعت إلى إنشاء مناطق آمنة على المدى الطويل.

