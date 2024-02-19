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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 17:54
وزير خارجية أيرلندا: العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في قطاع غزة
وفي وقت سابق، اعتبر مارتن على ان "إسرائيل شنت حملة كاذبة ومضللة ضد الأونروا"، معتبرا ان "أي هجوم على الأونروا من شأنه تقويض حل الدولتين".
واكد ان "الجهة التي ستدير غزة بعد الحرب لن تتمكن من القيام بمهامها بدون الأونروا".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1117243
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