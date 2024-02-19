كتائب القسام تخوض عمليتين نوعيتين ضد قوات الاحتلال جنوبي غزة

وأعلنت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الإثنين، عن تمكّن مجاهدوها من قنص جنديين "إسرائيليين"، واشتبكوا مع قوة راجلة، في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأوضحت "القسام" أن مقاتليها أوقعوا القوة "الإسرائيلية" الراجلة بين قتيل وجريح. وفي عملية منفصلة، أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديًا، تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد.



وقالت الكتائب: "إن مجاهديها أوقعوا القوة بين قتيل وجريح، وسمعوا أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".



وفي صباح اليوم، أعلن الجيش "الإسرائيلي" عن مقتل الرقيب سيمون شلوموف (20 عامًا) الجندي في الكتيبة 202 "لواء المظليين" في المعارك الضارية جنوبي قطاع غزة".



و وفق الحصيلة التي اعترف بها الجيش "الإسرائيلي" ارتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 574 قتيلًا، بينهم 236 بالمعارك البرية التي بدأت في الـ27 من الشهر ذاته.

