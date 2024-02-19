من جديد القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة بريطانية وتسقط طائرة أميركية بالحديدة

وفي التفاصيل جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، أنّه تمّ استهداف السفينة البريطانية "RUBYMAR" في خليجِ عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.



وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه من نتائج العملية إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، مؤكداً: "السفينة معرضة الآن للغرق في خليج عدن وحرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".



وقال العميد سريع أيضاً إن القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية، مقاتلة بدون طيار، من طراز "MQ9" في الحديدة بصاروخ مناسب أثناء قيامهما بمهام عدائية ضد اليمن لصالح الكيان الإسرائيلي.



هذا وأكدّ العميد يحيى سريع أنّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ وتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ النوعيةِ ضدَّ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ دفاعاً عنِ اليمنِ وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطيني.



وأضاف أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويرفعَ الحصارُ عن قطاعِ غزة.



وفي وقت سابق كشفت هيئة ملاحة بريطانية ،ليلة الإثنين، عن وقوع أضرار في سفينة "جراء انفجار بالقرب منها" على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة "إكس"، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 35 ميلاً بحرياً جنوب ميناء المخا اليمني في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".



وأضافت أنّ الربان أبلغ عن حدوث انفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار، مشيرة إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أنّ "جميع أفراد الطاقم بخير".



ومع استهداف السفينة البريطانية، يرتفع عدد السفن المعلن استهدافها نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته ورداً على العدوان على اليمن إلى 32 سفينة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، بحسب بيانات الإعلام الحربي اليمني.



والجدير ذكره، أنّ إسقاط الدفاعات الجوية اليمنية للطائرة الأميركية "MQ9" هي الثانية من نوعها منذ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



ويأتي الهجوم مع تبني القوات المسلحة اليمينة قبل أيام استهداف السفينة "بولوكس" النفطية البريطانية في البحر الأحمر، بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدة إصابتها، وذلك بعد يومين من إعلانها إصابة سفينة بريطانية "LYCAVITOS"، يوم الخميس الماضي، بصواريخ بحرية ملائمة في خليج عدن.



والجدير ذكره، أنّ صنعاء تؤكد ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن..