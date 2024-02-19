أبرز تطورات طوفان الأقصى 19-2-2024

وأعلنت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الإثنين، عن تمكّن مجاهدوها من قنص جنديين "إسرائيليين"، واشتبكوا مع قوة راجلة، في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأوضحت "القسام" أن مقاتليها أوقعوا القوة "الإسرائيلية" الراجلة بين قتيل وجريح. وفي عملية منفصلة، أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديًا، تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد.



وقالت الكتائب: "إن مجاهديها أوقعوا القوة بين قتيل وجريح، وسمعوا أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".



وفي صباح اليوم، أعلن الجيش "الإسرائيلي" عن مقتل الرقيب سيمون شلوموف (20 عامًا) الجندي في الكتيبة 202 "لواء المظليين" في المعارك الضارية جنوبي قطاع غزة".



و وفق الحصيلة التي اعترف بها الجيش "الإسرائيلي" ارتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 574 قتيلًا، بينهم 236 بالمعارك البرية التي بدأت في الـ27 من الشهر ذاته.



وفي المقابل فقد ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 7100 معتقل، وذلك وفقاً لكلٍ من هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني.



وأوضحت المؤسّستان الفلسطينيتان، في بيانٍ صحافي اليوم الإثنين، أنّ حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم أثناء مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل، أو أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية، إضافةً إلى من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط والتهديد، ومن احتُجزوا كرهائن.



وأشار البيان إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس الأحد، وحتى صباح اليوم 25 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، حيث تركّزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزّعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وأريحا، والقدس المحلتة.



ونوه إلى أنّ تلك القوات اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، حيث شهدت البلدة عمليات تحقيقٍ ميداني طالت العشرات من الفلسطينيين، تمّ اعتقال مجموعةٍ منهم، وأُفرج عن آخرين لاحقاً.



وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.



ويُصعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزّة، المستمر منذ 136 يوماً.



يُشار إلى أنّ المستوى العسكري الإسرائيلي يحذّر من انفجار الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك مع تصاعد وتيرة المواجهات في مدنها بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.