الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 21:28

طهران تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاستثمارات لمنظمة شنغهاي

طهران تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاستثمارات لمنظمة شنغهاي
واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية انضمت الى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو مراقب عام 2005، وقدمت بعد عام من ذلك طلبا للتحول الى دولة كاملة العضوية. وتم بالتالي قبول ايران كعضو كامل في قمة المنظمة التي عقدت في صيف هذا العام.

واوضح ان من المقرر ان ينعقد الاجتماع الثامن لمجموعة عمل استثمارات الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي في الفترة 20-22 شباط/فبراير الجاري في طهران.

واكد ان الدول الاعضاء التسع وهي روسيا والصين والهند وباكستان وقرقيزيا وكازاخستان وطاجيكستان واوزبكستان والجمهورية الاسلامية اليارانية ستشارك في الاجتماع.

واستطرد باك باطن يقول ان الاجتماع سيناقش خلال اليومين الاولين الوثائق والموضوعات متعددة الاطراف على ان يقوم المشاركون في اليوم الثالث بزيارة واحة "برديس" للتكنولوجيا للتعرف على قدرات ايران وفرصها ومشروعاتها
رقم : 1117280
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
19 شباط 2024
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
19 شباط 2024
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
19 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
19 شباط 2024
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
17 شباط 2024
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
متحدث الحكومة: شعرنا خلال المفاوضات بعمق العداء الغربي ضدنا
17 شباط 2024
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
معركة وحدة الساحات وانتقالها إلى الميدان الدبلوماسي
17 شباط 2024
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
الرد الأمريكي الهزيل والهجمات المستمرة من قبل فصائل المقاومة
17 شباط 2024
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
آية الله قاسم: ما دام الانسان في البحرين انسانا فإن الحراك لن يتوقف
16 شباط 2024
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
الرئيس الايراني يؤكد على تطوير العلاقات مع ارمينيا
16 شباط 2024
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
طهران تدعو لاقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الاسلامي
16 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟