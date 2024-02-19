طهران تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاستثمارات لمنظمة شنغهاي

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية انضمت الى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو مراقب عام 2005، وقدمت بعد عام من ذلك طلبا للتحول الى دولة كاملة العضوية. وتم بالتالي قبول ايران كعضو كامل في قمة المنظمة التي عقدت في صيف هذا العام.



واوضح ان من المقرر ان ينعقد الاجتماع الثامن لمجموعة عمل استثمارات الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي في الفترة 20-22 شباط/فبراير الجاري في طهران.



واكد ان الدول الاعضاء التسع وهي روسيا والصين والهند وباكستان وقرقيزيا وكازاخستان وطاجيكستان واوزبكستان والجمهورية الاسلامية اليارانية ستشارك في الاجتماع.



واستطرد باك باطن يقول ان الاجتماع سيناقش خلال اليومين الاولين الوثائق والموضوعات متعددة الاطراف على ان يقوم المشاركون في اليوم الثالث بزيارة واحة "برديس" للتكنولوجيا للتعرف على قدرات ايران وفرصها ومشروعاتها