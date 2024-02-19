قائد عام القوات المسلحة المصرية يلتقي وفدا من مجلس النواب الأمريكي

ويأتي هذا اللقاء بين الفريق أول زكي والوفد الأمريكي برئاسة سميث خلال زيارتهم الرسمية لمصر اليوم.



تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كذلك تبادل الرؤى حول ضرورة عدم اتساع دائرة العمليات العسكرية بما يضمن عدم زعزعة ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك المساعي المصرية المترامية لتحقيق وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع.



كما تناول الاجتماع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.