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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 22:10

فضل الله: المقاومة وضعت كل السيناريوهات وجاهزة لأسوأ الاحتمالات وكل نقطة بإسرائيل في مرمى صواريخنا

فضل الله: المقاومة وضعت كل السيناريوهات وجاهزة لأسوأ الاحتمالات وكل نقطة بإسرائيل في مرمى صواريخنا
ولفت فضل الله، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "العدو يحاول التمادي كل حين في الميدان لكن المقاومة ترد عدوانه كل مرة، ويحاول التفلت كل حين من الضوابط التي ألزمته بها المقاومة"، مضيفاً أن "الهدف هو وقف العدوان على غزة وهذا قرار بيد واشنطن مهما قيل بخلاف ذلك، ونعتبر الإدارة الأميركية شريكة في كل المجازر بغزة لأنها قادرة على وقفها".

وأشار الى أن "المقاومة وضعت كل السيناريوهات وجاهزة لأسوأ الاحتمالات، وكل نقطة في الكيان الإسرائيلي في مرمى صواريخ المقاومة"، مشدداً على أن "أهداف الاحتلال العسكرية سقطت في فلسطين ولبنان بسبب صلابة المقاومة، والعدو ليس في وضع يتيح له إملاء شروط".
رقم : 1117285
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