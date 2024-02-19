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الاثنين 19 شباط 2024 ساعة 22:28

لافروف: روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين

لافروف: روسيا تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين
وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الكوبي: "نريد بشكل فعال مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق. لا نرى أي سبيل آخر سوى الحوار المباشر بينهما".

وأضاف الوزير: "الخطوة الأولى الفورية هي بالطبع وقف إطلاق النار. ولسوء الحظ، تواصل الولايات المتحدة منع أي مبادرات في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وبعد ذلك بالطبع حل المشاكل الإنسانية، لأنه لا توجد فرص كافية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ووفقا له، عندما يتم اتخاذ خطوات عاجلة وفورية لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة، "فمن الضروري الانخراط في التنفيذ العملي، وعلى وجه التحديد التنفيذ - وليس الوعود التالية - لقرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية".

وأشار لافروف إلى أنه خلال الحرب على قطاع غزة، "مات عدد أكبر من المدنيين والأطفال والنساء مقارنة بفترة العملية الروسية العسكرية الخاصة بأكملها، حتى طوال الفترة التي تلت عام 2014 بعد الانقلاب في أوكرانيا".
رقم : 1117287
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