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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 08:35

في اليوم '137' للعدوان.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة 'رام الله' بعد 'طوابلس'

في اليوم
وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في مدينة رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن أي اصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسل (وفا)، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، كما دفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة.

lمن جهته، أفاد"المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قوات الاحتلال الصهيوني لا زالت ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 137 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد مراسل المركز، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الثلاثاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق عدة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

والليلة الماضية استشهد 3 مواطنين بقصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 شهيدا، بالإضافة لـ 69 ألفا و28 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة، في التقرير الاحصائي اليومي، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء و145 إصابة.
رقم : 1117352
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