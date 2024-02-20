كنعاني: ذرائع الكيان الصهيوني للهجوم على مستشفى ناصر في رفح بالية وخادعة

وكتب كنعاني في مدونة له على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" حول تبريرات الكيان الصهيوني للهجوم على مستشفى "ناصر" في خان يونس بقطاع غزة: هذه ليست المرة الأولى التي يسوق فيها الكيان الصهيوني المجرم ذرائع بالية وفارغة للاعتداء على المراكز الطبية بهدف الهجوم على المدنيين واكمال مشروعه في ابادة الشعب الفلسطيني.



وأضاف: في الوقت الذي لم ينس الرأي العام العالمي بعد الفضيحة التي خلفتها ادعاءات المسؤولين الصهاينة الكاذبة حول مستشفى الشفاء، هاجم الصهاينة هذه المرة مستشفى "ناصر" في خان يونس بنفس المبررات الخادعة.



وتابع كنعاني: إن هذا النهج اللاإنساني الذي يتبعه الكيان الصهيوني المجرم محكوم عليه بالفشل وما زال مسلسل فضائحه وفضائح حماته مستمرا.



يذكر انه بعد مرور 135 يوما على بدء جرائم الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول ، بلغ عدد الشهداء 28 ألفا و858 شهيدا. وبلغ عدد الجرحى 68 ألفا و677 شخصا، وبينما تتواصل جهود الوسطاء لحل هذه الأزمة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر.