الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 11:47

الأونروا: 153منشأة دُمرت ومدارس غزة تحولت لأنقاض

الأونروا: 153منشأة دُمرت ومدارس غزة تحولت لأنقاض
وحسب " المركز الفلسطيني للإعلام"، أضافت الأونروا أن 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب، “ومدارسنا أصبحت ملاجئ للاحتماء من القنابل”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و92 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و28 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية

 
رقم : 1117412
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
20 شباط 2024
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
20 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
20 شباط 2024
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
20 شباط 2024
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
20 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
19 شباط 2024
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
تحسن العلاقات السورية - السعودية وتداعياته على المنطقة
19 شباط 2024
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
بدء العد التنازلي للأسرى الصهاينة.. هل سيتجرع نتنياهو كأس السم؟
19 شباط 2024
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
فيما يموت أطفال غزة جوعاً..خضراوات النشامى الأردنيين تُصدّر إلى كيان الاحتلال!
19 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و‘‘إسرائيل‘‘
19 شباط 2024
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
الاحتلال يعد خطة اجتياح رفح والعدل الدولية تحذر من كارثة إنسانية
17 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق