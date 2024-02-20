الخارجية الصينية بشأن عقوبات أميركية محتملة: سنتخذ إجراءات لحماية شركاتنا

وقالت ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الصين "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم"، مؤكدةً أن بكين "حافظت دائماً على موقفٍ موضوعي وعادل" فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وأنّها "ملتزمة بتعزيز السلام والمفاوضات".



وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، أنّ بكين "تُعارض العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي ولا يصرح بها مجلس الأمن الدولي".



ووفقاً لها، فإنّ للصين "الحق في إجراء تعاون طبيعي مع جميع دول العالم".



يأتي ذلك في وقتٍ تعمل بكين من أجل إجراء محادثات سلام بخصوص أوكرانيا، ودعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن.



ووفق بيانٍ لوزارة الخارجية الصينية، شدّد وانغ يي على أنّ الصين "لم تخلق" الأزمة الأوكرانية، وأنّها "غير ضالعةٍ بها"، مؤكّداً أنّها، في الوقت نفسه، "لم تقف أبداً مكتوفة الأيدي حيال الأزمة، ولم تستغلها لتحقيق مكاسب".



بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنّه ناقش مع نظيره الصيني آفاق السلام في الحرب المستمرة منذ عامين تقريباً بين بلاده وروسيا، في إطار مسعى مستمر منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات مع بكين.