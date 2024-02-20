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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 14:31

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة "راميم".. والاحتلال يعتدي على بلدات جنوبية

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف ثكنة "راميم".. والاحتلال يعتدي على بلدات جنوبية
وقالت المقاومة، في بيان، إنّ هذه العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

بالتزامن، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان في اتجاه "إسرائيل"، وسقطت قرب مستوطنة "مرغليوت"، كما سُمع دوي انفجار ضخم في منطقة صفد.

وأكّد مراسل القناة "الـ12" الإسرائيلية في الشمال أنّ المسيّرة التي أُطلقت أمس نحو طبريا، استطاعت التسلل 50 كلم إلى عمق "إسرائيل" من دون أن يتمّ اعتراضها.

وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية، أكّد مراسل الميادين أنّ الطائرات الحربية استهدفت أطراف بلدات ميس الجبل وحولا ومروحين ويارين ويارون.

وكانت رئيسة السلطة المحلية في حيفا المحتلة، عينات كليش، دعت حكومة الاحتلال إلى عدم دخول حرب ضدّ حزب الله، "خشية إلحاق أضرارٍ ضخمة بالمدينة".

ونقلت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن كليش قولها إنّه "ستكون هناك مناطق في المدينة يجب إخلاؤها"، محذرةً  من أنّ "أنفاق الكرمل ستتحول إلى فخٍ مميت".

كذلك، أكّد رئيس "الموساد" الإسرائيلي السابق، داني ياتوم، أنّه ليس من مصلحة "إسرائيل" المبادرة إلى "فتح جبهة حرب" مع حزب الله في جنوبي لبنان.
رقم : 1117435
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