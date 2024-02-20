9 مجازر للاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.. 103 شهداء وأكثر من 140 جريحاً

وقالت الوزراة في تقريرها إنّ الاحتلال ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وفي اليوم 137 للعدوان، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على قطاع غزة، عبر قصف مناطق عديدة بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبةً عدة مجازر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأفاد مصدر في غزة بأنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هدد سكان حيي الزيتون في مدينة غزة، والتركمان، اليوم الثلاثاء، بضرورة التوجه إلى بلدة المواصي جنوبي قطاع غزة.



وأشار المصدر إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين بجروح باستهداف الاحتلال منازل مأهولة في حي الزيتون، إضافةً إلى اشتباكات عنيفة في الحي.



ولفت أيضاً إلى قيام الاحتلال بتنفيذ غارة جوية على منطقة الصبرة، مشيراً إلى أنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنطقة قرب مفترق الطيران بمدينة غزة.



كذلك شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات وقصفت مدفعية الاحتلال ودباباته عدداً من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 6 شهداء و15 جريحاً، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية.



وقال مصدر إنّ آلة الحرب الإسرائيلية تواصل عملياتها في مستشفيي ناصر والأمل، وسط أوضاع مأساوية يعيشها الجرحى والمرضى والطاقم الطبي في مستشفى ناصر، مشيراً إلى أنّ الأوضاع في المستشفيين (ناصر والأمل) كارثية، بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي.



وفي رفح قصف الاحتلال بعدد من القذائف وسط المدينة وغربها، ما أوقع إصابات في صفوف النازحين.



ووسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، ودير البلح، ما أدّى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة نحو 10 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.



وأمس الإثنين، أكّد الطبيب العسكري الفرنسي السابق رافائيل بيتي، الذي شهد الحروب في يوغوسلافيا ولبنان والخليج وسوريا وأوكرانيا، وحضر مؤخراً في قطاع غزة، أنّ "لا شيء يمكن مقارنته بالوضع في القطاع".



وفي السياق، أكّدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين بشأن ما تتعرض له النساء والفتيات في غزّة والضفة الغربية هو دليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



