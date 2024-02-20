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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 15:26

خارجية قطر: المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرّة رغم التحديات التي نواجهها

خارجية قطر: المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرّة رغم التحديات التي نواجهها
إلى ذلك، أفاد بأنّ "الجهود القطرية مستمرّة في الوساطة ولا تزال الاتصالات جارية بين جميع الجهات"، مؤكدًا أنّ "المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة للأسرى مستمرة رغم التحديات التي نواجهها".

وأوضح الأنصاري أنّ "الجانب الإنساني يحتل الأولوية في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل جديدة"، معتبرًا أنّ "تفاقم الأوضاع الإنسانية وحجم الدمار في قطاع غزة غير مسبوق".

وقال: "ننظر بقلق شديد إلى واقع الأشقاء الفلسطينيين في شمال قطاع غزة"، مشددًا على "أننا نطالب دائما بضرورة وصول المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة".

وذكر المتحدث باسم خارجية قطر أنّ "الوضع في رفح مقلق جدًا مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك"، مؤكدًا "أننا نرفض بكل وضوح أي هجوم على رفح"، مضيفًا "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".
رقم : 1117446
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