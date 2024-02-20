أول تعليق علني من 'ولي عهد بريطانيا' على العدوان في غزة

وقال مكتب أمير ويلز، الثلاثاء، إنه سيقوم بعدد من الأنشطة لتجسيد "إقراره بالمعاناة الإنسانية" الناجمة عن الصراع في غزة والشرق الأوسط، ولفت الانتباه إلى تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم.



وأعرب الأمير وليام (41 عاما)، عن "قلقه العميق" بشأن العنف المستمر في الشرق الأوسط، قبل أن يلتقي، الثلاثاء، بعمال الإغاثة المشاركين في الجهود الإنسانية في غزة.



وقال قصر كنسينغتون، إن وليام سيلتقي بالمشاركين في تقديم الدعم الإنساني في المنطقة، ويستمع إلى روايات الوضع على الأرض.



كذلك، سيزور أمير ويلز كنيسا للاستماع إلى الشبان المشاركين في معالجة الكراهية ومعاداة السامية، بعد أن لفت إلى تصاعد حاد الوتيرة في معاداة السامية بسبب الصراع.



وأصبح وليام في عام 2018، الأول بين كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية الذي يقوم بزيارة رسمية للكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية المحتلة.



ومع غياب والده الملك تشارلز حاليا عن الواجبات العامة الرسمية، لخضوعه للعلاج من مرض السرطان، فمن المتوقع أن يتولى وليام بعض الارتباطات رفيعة المستوى.



وقال مكتب وليام في بيان، إن "الأمير والأميرة يشعران بقلق عميق إزاء الأحداث التي وقعت في أواخر 2023، وما زالا يضعان جميع الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم في قلوبهم وعقولهم".



وبدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي الذي خلف لحد الآن، 29 ألف شهيدا فلسطينيا ، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب سلطات الصحة في القطاع.