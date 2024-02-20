المتحدث باسم الحكومة: التجارة الخارجية لإيران بلغت 126 مليار دولار

وضمن تهنئته بيوم الشباب الايراني وبيوم 15 شعبان، قال بهادري جهرمي بأن المجلس الأعلى للشباب والناشئة سينعقد هذا الأسبوع برئاسة رئيس الجمهورية ومن المتوقع أن تتم الموافقة على حزم دعم زواج وتوظيف الشباب ومشاركتهم في صنع القرار.



واضاف بأنه وبعد التقييمات المختلفة تم تحديد أفضل الشباب في 10 مجالات مختلفة وستقام مراسم تكريم لهم خلال اسبوع الشباب.



واشار الى انه في الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، تمت الموافقة على لائحة تتماشى مع قانون تأمين عمال البناء، بحيث يتم إعفاء الفئات العُشرية الأولى الى الثالثة والمشمولين بلجنة الإغاثة والرعاية الاجتماعية من دفع أقساط التأمين.



وصرح بهادري جهرمي بأنه الحكومة اقرت لائحة تكامل خدمات ربات الأسر لدعمهن في الحكومة ولتنظيم وتنظيم جميع هذه الخدمات بشكل صارم، وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.



وردا على سؤال حول مطالبة ميزان التجارة الخارجية، صرح بهادري جهرمي بأن التجارة الخارجية لإيران خلال الأشهر العشرة الاخيرة بلغت 126 مليار دولار، لافتا الى ان هذا المبلغ نما بنسبة 2.4% مقارنة بالأشهر العشرة من العام الماضي وبرصيد إيجابي بنسبة 17%.



وتابع بأن هناك ميزان قيمة وميزان وزن، وبعض اسعار السلع ترتبط بالمعدل العالمي المشترك، مما يقلل من قيمة التجارة لكن المهم أن إجمالي التجارة الخارجية سواء من حيث القيمة أو الوزن إيجابية.



وعن خطط الحكومة لدعم الشباب، اشار المتحدث باسم الحكومة الى انه في الحكومة الحالية نرى وجود عدد كبير من الشباب المولودين بعد الثورة الاسلامية ومن بينهم وزير الطرق والتنمية الحضرية، وزیر الثقافة و الإرشاد الاسلامي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،والمتحدث باسم الحكومة وبعض مساعدي رئيس الجمهورية.



وفي اشارة الى الدعم المعنوي للشباب ،بيّن المتحدث باسم الحكومة بأنه عندما يرى الشباب أن الرئيس يولي اهتماما خاصا للمنتجات المعرفية في زياراته الخارجية ويصبح مصدر بيع وتسويق منتجات النخبة، فإنهم يشعرون بالأمل.



واضاف بأن تجربة الدعم الفعال تمت بكل ما تستطيعه الحكومة في مجالي الزواج وتوظيف الشباب، حيث تم إجراء 3 اختبارات شاملة و8 اختبارات خاصة للتوظيف العام الماضي، كما تم تقديم 4 آلاف منحة دراسية للطلبة الوافدين حديثا للعمل في القطاع الخاص.



الشركات المعرفية نمت 3 اضعاف

وأشار بهادري جهرمي الى أنه في مجال تسجيل الشركات المعرفية فقد شهدنا نموا بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي،موضحا بأن هذه الشركات حصلت أيضا على إعفاء ضريبي.



وردا على سؤال حول الحج والعمرة، اوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن الأمر غير مستبعد بعد والحكومة تحاول حل المشكلات التي طرأت خاصة في مجال الطيران في أسرع وقت ممكن.



تخفيض أسعار الفائدة التجارية ورسوم استيراد السيارات

وعن سوق السيارات واستيراد السيارات الأجنبية اوضح بهادري جهرمي بأن الحكومة وافقت على استيراد السيارات الجديدة والاستيراد قيد التنفيذ و تعلن إحصائياته منظمة الجمارك وتنمية التجارة.



وتابع المتحدث باسم الحكومة مشيرا الى ان الحكومة خفضت معدل الربح التجاري لواردات السيارات، وايضا رسوم استيراد السيارات الاقتصادية من 100% إلى 10%، كما طلبت الحكومة بأن يتم إخطار ترخيص استيراد السيارات المستعملة من المناطق الحرة الى المناطق الحرة الرئيسية.



واشار بهادري جهرمي الى ان صناعة السيارات في تقدم بما في ذلك مجال تجميع السيارات (ckd) والإنتاج المحلي بأقصى قدر من الدعم، مضيفا بانه تم زيادة المعروض من السيارات في عامين من نشاط الحكومة.