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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 16:26

كبير مستشاري بايدن يتوجه الى مصر و'إسرائيل' قريبا

كبير مستشاري بايدن يتوجه الى مصر و
وأضاف "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن ماكغورك سيجري محادثات حول العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح بجنوب قطاع غزة ومساعي إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وذكر المسؤولون أن من المتوقع أن يجتمع ماكغورك مع عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، ومسؤولين مصريين آخرين في القاهرة، يوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن من المتوقع أن يجتمع مستشار الرئيس الأميركي بعد ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين آخرين في الكيان الإسرائيلي، يوم الخميس.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت نقلا عن عضو مجلس الحرب "بيني غانتس" قوله: "إن القتال في غزة سيمتد إلى رفح إذا لم تستعِدْ إسرائيل المحتجزين بحلول شهر رمضان".

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن غانتس ووزير الدفاع يعتقدان أنه لا بد من دخول الجيش رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بحلول شهر رمضان، المفترض أن يبدأ في 11 مارس (آذار) وفقا للحسابات الفلكية.
رقم : 1117452
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