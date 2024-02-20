محادثات هاتفية بين وزيري خارجية ايران وماليزيا

وأعلن أمير عبداللهيان استعداد ايران لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التكنولوجيا والعلوم والثقافة والصناعة والتجارة، فضلا عن مناقشة مختلف قضايا العالم الإسلامي وخاصة فلسطين.



وتبادل عبداللهيان وجهات النظر مع نظيره الماليزي بشأن مقترح عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي وأعلن استعداده للمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع خطوة فعالة نحو وقف الإبادة الجماعية في غزة ومنع الكارثة الانسانية في القطاع على اعتاب شهر رمضان المبارك.



بدوره رحب وزير خارجية ماليزيا في هذا الاتصال الهاتفي بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الإسلامية وقال: إن ماليزيا تملك عزما راسخا على العمل من اجل وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وتقدر جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.



كما ناقش وزيرا خارجية البلدين تعزيز الاتفاقيات التجارية الثنائية والتخطيط لزيارة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين إلى ايران وماليزيا.