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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 17:22

أميرعبداللهيان يلتقي رئيس وزراء سريلانكا

أميرعبداللهيان يلتقي رئيس وزراء سريلانكا
والتقى حسين أميرعبداللهيان، في كولومبو، رئيس وزراء سريلانكا دينيش جوناواردينا.
وجرى خلال هذا اللقاء بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، قد التقى اليوم الثلاثاء، نظيره السريلانكي علي صبري في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأشار أميرعبداللهيان، في هذا اللقاء إلى العلاقات الجيدة والودية التي تربط البلدين والمشاورات المستمرة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وأعرب عن أمله أن تتحسن العلاقات بين البلدين خلال هذه الزيارة في كافة المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، كما اعتبر القضايا العلمية والتكنولوجية من المجالات التي يهتم بها البلدان للتعاون.

وثمن أميرعبداللهيان دعوة رئيس سريلانكا لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيدإبراهيم رئيسي لزيارة هذا البلد، وقال: نأمل أن يتم إدراج هذه الزيارة في جدول الأعمال في الوقت المناسب.

كما أشاد أميرعبداللهيان بمواقف سريلانكا الداعمة لشعب فلسطين وغزة في المحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة.

بدوره رحب وزير خارجية سريلانكا، في هذا اللقاء أيضا، ترحيبا حارا بوزير الخارجية، ووصف زيارته إلى إيران الصيف الماضي بأنها لا تُنسى، وقال: خلال زيارتي إلى إيران، شهدت المعنويات العالية للشعب الإيراني على الساحة الاجتماعية والإنتاج والحياة.

وأكد وزير خارجية سريلانكا أن البلدين تربطهما علاقات جيدة في المجالات المشتركة والقيم المشتركة.

وأشار إلى انتقال سريلانكا من الظروف الاقتصادية السابقة والنمو الاقتصادي والازدهار في هذا البلد، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين بشكل أكبر في المرحلة الجديدة.

وأشار وزير خارجية سريلانكا إلى الإمكانات الصناعية والاقتصادية التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع اقتصادية من قبل إيران في سريلانكا.

وكانت قضية تطوير التعاون بين البلدين في مجال السياحة أحد القضايا الأخرى التي بحثها وزيرا خارجية البلدين، وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يختار السياح الإيرانيون والسريلانكيون البلدين بشكل متبادل كوجهة سياحية. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على ضرورة تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
 
رقم : 1117455
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