كاظمي قمي يلتقي نظيره السعودي في الدوحة

وكتب كاظمي قمي على حسابه في تطبيق إكس: في اللقاء الذي تم بدعوة من نظيري السيد عبدالله بن خالد، تم إجراء حوار ودي وجدي.



وذكر أيضا أن المملكة العربية السعودية عازمة على اعتماد نهج جديد بعد معرفة أضرار العلاقات قبل ثلاثة عقود.



وأكد أن: مباحثاتنا كانت بناءة.. سعيد لأن مضمون المباحثات الدبلوماسية مع إيران أخذ شكلا جديدا بعد تقدم مبادرة لجنة الاتصال الإقليمية ومؤتمر كابول والآن الدوحة.



وعقد اجتماع الدوحة حول أفغانستان خلال الأيام الماضية بمبادرة من الأمم المتحدة حضره ممثلون عن دول الجوار مثل إيران والصين وروسيا والسعودية، وذلك لاتخاذ القرار حول انضمام كابول إلى المجتمع الدولي، وسبل التعامل مع الحكومة المؤقتة في أفغانستان.