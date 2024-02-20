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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 17:30

حماس: الوقت يتلاشى ونتنياهو يكذب على الجميع

حماس: الوقت يتلاشى ونتنياهو يكذب على الجميع
وشدد مصدر قيادي في حماس في تصريح صحفي على أن النصر الذي يبحث عنه رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سراب، وغير موجود إلا في خياله.

وقال المصدر: نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، والوقت يتلاشى.

وأكد أن الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردًّا على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

وتلوح قوات الاحتلال بتوسيع هجومها العسكري ليشمل رفح التي باتت تؤوي 1.5 مليون نازح، مع تكثيف الغارات والقصف الجوي عليها.

وفشل الاحتلال حتى في الآن في تحقيق أهدافه المعلنة رغم استباحته أرواح المدنيين في قطاع غزة، في حربه الدامية التي أدت إلى أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح ومفقود و2 مليون نازح وتدمير مئات آلاف الوحدات السكنية.
رقم : 1117459
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