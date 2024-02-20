إيران تجري مناورة بحرية مشتركة بمشاركة 12 قوة بحرية

وصرح الأدميرال شهرام إيراني أن مهمة تأمين خطوط الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية بدأت عام 2009 بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، مضيفا أن: القوة البحرية الاستراتيجية للجيش تعمل منذ ذلك الحين في خليج عدن وشمال المحيط الهندي على تأمين الأمن للشريان الاقتصادي للبلاد.



وقال: بالإضافة إلى ذلك تم تكليف القوة البحرية للجيش بتأمين أمن خطوط الملاحة البحرية للبلاد في البحر الأحمر منذ أربع سنوات، وهذا يعني أن تأمين الأمن لخطوط الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خليج عدن إلى مدخل قناة السويس يتم الآن بشكل كامل.



كما أكد الأدميرال إيراني أن تأمين الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية يتم من خلال ثلاث مجموعات بحرية تابعة للقوة البحرية للجيش في ثلاث نقاط بحرية، وأضاف أنه في النقاط المذكورة، إذا طلبت الدول الأخرى المساعدة أو لم تطلبها، فإنها ستحظى بدعم من القوة البحرية للجيش الإيراني، حيث حدثت حالات من هذا القبيل، وسارعت القوة البحرية للجيش للمساعدة.



وفي الختام أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني عن تنظيم مناورة بحرية مشتركة بمشاركة 12 قوة بحرية قوية ومن جيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة شمال المحيط الهندي في المستقبل القريب.