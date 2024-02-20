إيران تستثمر 150 مليار دولار في حقل بارس الجنوبي

و في تصريحات صحفية قال سخاوت أسدي إنّه منذ انتصار الثورة الإسلامية، لم يتوقف الأعداء عن وضع العقبات والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأضاف: يُعتبر حقل بارس الجنوبي حقلا مشتركا بين إيران وقطر، ولقد تمكنت قطر من التعاون مع معظم دول العالم نظرا لظروفها الجيدة التي سمحت لها بذلك، إلا أن بلادنا واجهت عقوبات ظالمة فور تشغيل هذا الحقل، لدرجة أنه تم إرجاع ضاغطات الغاز التي تم شراؤها من البحر.



وأكد الرئيس التنفيذي لمنطقة بارس الجنوبي أن الخبراء والمهندسون المحليون تمكنوا من بناء 14 مصفاة وتدشين 24 مرحلة تطويرية في المنطقة، وأشار إلى تدشين المرحلة 14 من مصفاة حقل بارس الجنوبي قائلا: لقد تم بناء 73٪ من مصفاة المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي المشترك من قبل الخبراء المحليين.



كما أشار أسدي إلى أن إيران تستخرج الآن غازا أكثر من قطر من الحقل المشترك، قائلا: تبلغ كمية الغاز التي تستخرجها إيران من حقل بارس الجنوبي المشترك حاليا حوالي 710 مليون متر مكعب يوميا، بينما تستخرج قطر حوالي 650 مليون متر مكعب من هذا الحقل.



ولفت إلى الاستثمارات البالغة 150 مليار دولار في منطقة بارس الجنوبي، وقال: اليوم يتولى المتخصصون الإيرانيون مهمة زيادة ضغط آبار الغاز.



وأوضح أن ما بين 70 و 75٪ من غاز البلاد يتم إنتاجه في هذه المنطقة، مضيفا: هذه خدمة عظيمة تقدمها الجمهورية الإسلامية للشعب، ويجب أن نشكر الله على ذلك.. نحن ننتج حاليا 700 مليون متر مكعب من الغاز و 700 ألف برميل من مكثفات الغاز الطبيعي يوميا.



وأوضح أسدي أن مصفاة نجمة الخليج الفارسي التي تنتج 40٪ من البنزين في البلاد، تعتمد على منطقة حقل بارس الجنوبي كمصدر للمواد الخام، مضيفا أن 48٪ من إنتاج البتروكيماويات في البلاد يأتي من هذه المنطقة.



وأشار الرئيس التنفيذي لمنطقة حقل بارس الجنوبي إلى أن 26 مشروعا بقيمة مليار دولار قيد التنفيذ في المنطقة، مضيفا: تنتج الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم قيمة مضافة.



وأفاد أسدي أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي للمناطق الحرة والخاصة في البلاد بلغ 18 مليار دولار العام الماضي، لافتا أن 12.5 مليار دولار من هذا المبلغ جاء فقط من منطقة حقل بارس الجنوبي.



وأعلن أسدي بناء 26 مصفاة بتروكيماوية وبترولية في هذه المنطقة، مضيفا: كل هذه التطورات تأتي بينما لم نكن قبل الثورة قادرين على بناء حتى مصفاة واحدة.