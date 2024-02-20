وزير داخلية إيران يستقبل ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي

وأعرب وزير الداخلية الإيراني، خلال هذا اللقاء عن تقديره للشعب الفلسطيني ومقاومته، وقال: إن فلسطين اليوم تُشرق في العالم، فعندما سعى العدو لتطبيع علاقات الدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني، عادت فلسطين إلى الحياة من جديد.



وأضاف: في الوقت الذي كانت فيه بعض الدول تنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، انطلقت عملية طوفان الأقصى لتكون نهاية للاستسلام والذل.



بدوره شرح أسامة أبو حمدان دوافع وأهداف عملية طوفان الأقصى وتناول بعض إنجازات هذه العملية على الصعيدين السياسي والعسكري، معربا عن شكره وتقديره لدعم ومساندة قائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب في إيران.



من جهته شرح علي أبو شاهين دور فصائل المقاومة الأخرى، بما في ذلك الجهاد الإسلامي، في عملية طوفان الأقصى، وذكر تأكيدات قائد الثورة الإسلامية على ضرورة التعاون والتنسيق والوحدة بين فصائل المقاومة.



وأضاف: مزجت دماء مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي في هذه المعركة لتجسيد الوحدة العسكرية والسياسية بشكل عملي وملموس.